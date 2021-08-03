Почему 30 лет назад первый президент России «эпохально» разогнал партийные комитеты на заводах и в армии

30 лет назад произошло событие, которое газеты тех лет назвали эпохальным: Борис Ельцин, недавно избранный президентом России, запретил партийные комитеты на предприятиях, учреждениях и в организациях. Между тем, до этого парткомы были неотъемлемой частью жизни большинства советских граждан. На рабочих местах они боролись с пьянством, воровством, перевоспитывали неверных мужей, подбирали кадры. Но к моменту подписания указа уже потеряли силу. Зачем же Ельцину нужно было их разгонять?

Что такое партком

«Началась новая эпоха — постпарткомовская», пафосно писала в августе 1991 года газета «Московские новости». Десятилетия Коммунистическая партия Советского Союза (она же КПСС), на которую и был нацелен указ, выполняла функции, напрямую «пересекавшиеся» с функциями органов государственной власти.

Она командовала производством вместе с директором, больницей вместе с главврачом, посевной — вместе с председателем колхоза. Она подбирала и расставляла кадры, воспитывала их, контролировала исполнение партийно-государственных решений.

На заводах и фабриках, в больницах, госучреждениях волю верхушки КПСС выполняли именно парткомы. В них назначали особо доверенных людей — разумеется, членов КПСС. А возглавлял их секретарь.

Заседание заводского парткома. 1937 год. Г. Лукомский. kulturologia.ru

На предприятии, в учреждении, в армии эти структуры проводили партийные собрания, следили за политинформаций — каждую неделю кто-то обязан был выступить и рассказать, что в «Америке негров линчуют».

Парткомы следили за подпиской в коллективе на журнал «Коммунист» и газету «Правда». Давали или не давали разрешение на назначение на высокую должность.

Следили за нарушениями в коллективе и наказывали за них — например, выговором с занесением в личное дело. И это сильно могло испортить жизнь нарушителю и помешать его карьере. За что именно наказывали парткомы?

Борис Ельцин в Барнауле. altairegion22.ru.

За воровство

Несунами в СССР называли работников заводов, фабрик, предприятий, склонных к воровству на рабочем месте. В эпоху тотального дефицита несуны были весьма распространены.

Тащили домой все, что было сложно достать — краску, гвозди, гайки, болты. Попадались, конечно, не все. Тех, кому не повезло, подвергали строгим партийным взысканиям, напоминает «Культурология». Человека ставили перед собранием и заставляли ответить, как он дошел до жизни такой.

В архивах можно найти множество протоколов заседаний паркткомов, итогом которых стало объявление выговоров работникам-коммунистам за такое воровство. Строгий выговор с занесением в учетную карточку получали и «за использование служебного положения, что повлекло за собой растрату белил и краски».

Плакат «Стыдно!» СС0

За тунеядство

Тунеядство было серьезным проступком в СССР. На фоне лозунгов о всеобщей самоотверженной трудовой деятельности лентяей и тунеядцев осуждали — как людей, которые праздно проводят время и мешают строить счастливое будущее.

Выговоры за «тунеядство на рабочем месте», «необоснованные прогулы», «простой в работе» довольно часто выносились на партсобраниях.

За аморалку

«Аморальным поведением» могли назвать все негативные аспекты, способные запятнать личность советского человека.

Лозунги и плакаты времен СССР. russiainphoto.ru

В протоколах партсобраний можно найти выговоры за «драку на рабочем месте», «дебоширство в общественных местах», «нарушение прав личности другого человека», «за предательство товарищей», «за недостойное поведение по отношению к советской женщине».

С особой яростью защищал партком права семьи — ячейки советского общества. По жалобе жены работника в короткие сроки собирали партсобрание и коллективно взывали к совести провинившегося, призывая его опомниться и встать на путь исправления.

Жены жаловались на жесткое отношение, измены, безразличное отношение к себе и детям, загулы и отсутствие ночами, за укрывание доходов от семьи, злоупотребление спиртными напитками.

Пионерский плакат времен СССР. из открытых источников в интернете

Вот какой эпизод рассказывала знаменитая в СССР актриса Лидия Смирнова в своей книге.

Помню, как один оператор, молодой человек, сидел униженный, с опущенными глазами. Обсуждали его персональное дело: он изменил своей жене. И все члены партийного бюро его дружно ругали. Он робко защищался: «Товарищи, я не люблю ее, свою жену. Почему же я должен ложиться с ней в постель»? Разводиться ему не разрешили, и он ушел с выговором.

За пьянство

В советский период много взысканий, объявленных парткомом организаций, содержат формулировки «за прогулы по пьянке» или «попадание в медвытрезвитель». Пьяниц брали на поруки, стыдили, перевоспитывали и пытались вернуть к правильной жизни.

Встречались отдельные выговоры за «нарушение трудовой дисциплины», «брак на производстве», «срыв установленных сроков сдачи».

Лозунги и плакаты времен СССР. russiainphoto.ru

Почему Ельцин разогнал парткомы

Указ о запрете деятельности парткомов на предприятиях и в учреждениях Ельцин подписал 20 июля 1991 года. 4 августа он вступил в силу. Но уже к концу 1990 года эти структуры перестали участвовать в подборе и расстановке кадров и прекратили заметно вмешиваться в жизнь предприятий. Зачем был нужен указ?

Фактически это была реакция на два восстановительных коммунистических съезда, возродивших Коммунистическую партию РФ и Коммунистическую партию Советского Союза, рассказывал «Коммерсантъ».

На этих съездах было решено потребовать от власти вернуть часть имущества, принадлежавшего КПСС. В 1991 году коммунисты, стремительно терявшие власть, старались усилить свое влияние в рабочей среде, возрождали парткомы на заводах.

Лозунги и плакаты времен СССР. russiainphoto.ru

Кроме того, считалось, что через парткомы подразделений Комитета госбезопасности руководство КПСС все же оказывало существенное влияние. В общем, запретом парткомов Ельцин резко ослабил позиции своего противника — компартии.

Большинство парткомов тогда осудили президента. Парткомы в КГБ, армии и милиции выпустили громкое заявление. «Указ департизация государственных структур, по мнению военных политработников, противоречит едва лине восходу солнца», — иронизировали «Московские новости».

Но пришлось подчиниться. А затем случился августовский путч. 6 ноября Ельцин вообще прекратил деятельность на территории страны КПСС и КП РСФСР.