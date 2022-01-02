Зимние приключения. Во что поиграть с детьми на улице

Нарисуйте на снегу несколько разных следов — зайца, волка или даже дракона — и вместе с ребенком отгадайте, кому они принадлежат. Только, чур, не мухлевать!
К игре «Ищем клад» нужно подготовиться заранее: купить конфет, сложить их в непромокаемый пакет и спрятать под деревом. А дети пусть найдут собранную вами «сокровищницу» — сами или по карте.
Необязательно тратить силы и катать гигантского снеговика. Вместо этого можно слепить несколько маленьких снеговичков, причем не только стандартных (из трех шаров), но и в виде животных.
Еще одна интересная затея — построить замок из мокрого снега. Все, что для этого понадобится, — вода, лопаты и несколько часов свободного времени.
Кто лепит из снега быстрее и аккуратнее? Проверить это можно, катая снежные шары на скорость. Главное — засечь время.
Наденьте ведро на голову снеговика и встаньте подальше. По очереди кидайте снежки в импровизированный головной убор (он же мишень). Кто собьет ведро, тот победил.
Если ребенок мечтает стать поваром, то предложите ему налепить пирожных из снега. Их можно расписать красками и обклеить яркими бусинами.
В центр нарисованного на снегу круга нужно положить шайбу. Дальше выбивайте ее деревянным брусом за пределы линии. Получается этакий хоккей из подручных средств.
Ведущий приседает на корточки, а остальные участники игры перепрыгивают через него. Постепенно задача будет усложняться, ведь главному игроку предстоит выпрямляться.
Нарисуйте картину на снегу и раскрасьте ее акварелью или гуашью. Уверяем: получится не хуже, чем на бумаге.