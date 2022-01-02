2 января -19°C
﻿
Жизнь

Зимние приключения. Во что поиграть с детьми на улице

Если лежать на диване и доедать салаты наскучило, то пора на улицу — дышать свежим воздухом. Altapress.ru сделал подборку веселых зимних игр, которые увлекут детей и взрослых.

Зимние игры.
Зимние игры.
Открытые источники.
1 «У меня лапки»

Нарисуйте на снегу несколько разных следов — зайца, волка или даже дракона — и вместе с ребенком отгадайте, кому они принадлежат. Только, чур, не мухлевать!

2 «Ищем клад»

К игре «Ищем клад» нужно подготовиться заранее: купить конфет, сложить их в непромокаемый пакет и спрятать под деревом. А дети пусть найдут собранную вами «сокровищницу» — сами или по карте.

3 «Сказочные снеговики»

Необязательно тратить силы и катать гигантского снеговика. Вместо этого можно слепить несколько маленьких снеговичков, причем не только стандартных (из трех шаров), но и в виде животных.

Зимние игры.
Зимние игры.
Открытые источники.
4 «Снежная резиденция»

Еще одна интересная затея — построить замок из мокрого снега. Все, что для этого понадобится, — вода, лопаты и несколько часов свободного времени.

5 «Кто вперед!»

Кто лепит из снега быстрее и аккуратнее? Проверить это можно, катая снежные шары на скорость. Главное — засечь время.

6 «Сбить мишень»

Наденьте ведро на голову снеговика и встаньте подальше. По очереди кидайте снежки в импровизированный головной убор (он же мишень). Кто собьет ведро, тот победил.

Зимние игры.
Зимние игры.
Открытые источники.
7 «Ресторан на улице»

Если ребенок мечтает стать поваром, то предложите ему налепить пирожных из снега. Их можно расписать красками и обклеить яркими бусинами.

8 «Шайба, вон»

В центр нарисованного на снегу круга нужно положить шайбу. Дальше выбивайте ее деревянным брусом за пределы линии. Получается этакий хоккей из подручных средств.

9 «Чехарда»

Ведущий приседает на корточки, а остальные участники игры перепрыгивают через него. Постепенно задача будет усложняться, ведь главному игроку предстоит выпрямляться.

Зимние игры.
Зимние игры.
Открытые источники.
10 «Искусство на снегу»

Нарисуйте картину на снегу и раскрасьте ее акварелью или гуашью. Уверяем: получится не хуже, чем на бумаге.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость