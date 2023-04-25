Зимний поворот перед маем: почти 95 часов подряд северный ветер будет атаковать Сибирь

Изменение затронет несколько крупных регионов. Климатическая ситуация развернется на 180 градусов и показатели на время вернутся в зимнее русло.

Настоящий климатический кошмар начнется в Сибири. Тепло в регионе установилось на прошедшей неделе. Но все резко изменится со вторжением холодного воздуха с севера.

Так, в Новосибирске столбики термометров рухнут сразу на семь градусов, а ночью впервые за долгое время температура станет минусовой. Аналогичная ситуация ждет и Красноярск, где с плюс 15 градусов показатели упадут сначала до плюс 7 градусов, а потом и до плюс пяти. Ночью на приборах — уже минус три.

Между тем накануне в Барнауле прошел теплый весенний дождь в сопровождении раскатов грома.

Снегопады

До Иркутска похолодание будет более сильным, чем в других городах. С плюс 16 градусов температура упадет до плюс четырех. Вместе с этим начнутся снегопады, сначала в виде снега с дождем, но ночью, когда похолодает до минус четырех, стоит ждать уже полноценный снег.

Ледник

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру — потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.