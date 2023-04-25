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Жизнь

Зимний поворот перед маем: почти 95 часов подряд северный ветер будет атаковать Сибирь

Синоптики рассказали о неожиданном погодном повороте, который начнется уже 25 апреля. Новый период продлится нескольких дней подряд, пишет PRIMPRESS.

Подснежники.
Подснежники.
Barnaul 22

Изменение затронет несколько крупных регионов. Климатическая ситуация развернется на 180 градусов и показатели на время вернутся в зимнее русло.

Настоящий климатический кошмар начнется в Сибири. Тепло в регионе установилось на прошедшей неделе. Но все резко изменится со вторжением холодного воздуха с севера.

Так, в Новосибирске столбики термометров рухнут сразу на семь градусов, а ночью впервые за долгое время температура станет минусовой. Аналогичная ситуация ждет и Красноярск, где с плюс 15 градусов показатели упадут сначала до плюс 7 градусов, а потом и до плюс пяти. Ночью на приборах — уже минус три.

Между тем накануне в Барнауле прошел теплый весенний дождь в сопровождении раскатов грома.

Снегопады

До Иркутска похолодание будет более сильным, чем в других городах. С плюс 16 градусов температура упадет до плюс четырех. Вместе с этим начнутся снегопады, сначала в виде снега с дождем, но ночью, когда похолодает до минус четырех, стоит ждать уже полноценный снег.

Ледник

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника Актру — потерял четверть массы за последние 60 лет. Это может привести к изменению климата и природным катаклизмам. Больше всего «похудел» Левый Актру за XX и XXI века. Порядка 40% от общей потери массы приходится на последние два десятилетия.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

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