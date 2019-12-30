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Жизнь

Зимняя сказка: какая погода будет на Новый год в Алтайском крае

Жители Алтайского края встретят Новый год в очень благоприятных для наших широт погодных условиях. В регионе 31 декабря и 1 января будет достаточно тепло.

Барнаул готовится к Новому году.
Барнаул готовится к Новому году.
Дмитрий Лямзин.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в понедельник, 30 декабря, в крае ожидается снег, гололёдные явления, местами возможны метели.

Дневные температуры составят 0…-5 градусов, местами по северу до -10 градусов.

Погода, с которой стартует эта неделя, задаст тон и предновогоднему дню. Так, 31 декабря температуры воздуха будут балансировать в диапазоне −5…−10 градусов. Ожидается снег.

1 января также обещает порадовать жителей региона атмосферой зимней сказки. Правда, к вечеру ожидается усиление ветра.

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