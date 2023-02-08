Зимующих черных дроздов наблюдают на Телецком озере

В первые дни февраля черные дрозды вместе с другими птицами продолжают держаться в окрестностях Телецкого озера, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.
Черный дрозд — это длиннохвостая птица, размером примерно с рябинника.
Самец почти монотонно черный с черно-оранжевым клювом. Зимой клюв несколько темнеет. Самка темно-бурая, более светлая снизу, особенно на горле.
Известно, что привычный ареал обитания для черного дрозда — широкая полоса Азии, Европа и Европейская часть России.
В последние годы ученые отмечают, что вид постепенно расселяется на север и восток.
Ранее редкого таежного щура стали замечать в Алтайском крае.
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