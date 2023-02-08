8 февраля
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Жизнь

Зимующих черных дроздов наблюдают на Телецком озере

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника на Телецком озере с января наблюдают самца и самку черного дрозда. Для Алтайского заповедника эта птица отмечена как залетный, очень редкий вид.

Черный дрозд.
Черный дрозд.
Алтайский биосферный заповедник, Лия Светлояр

В первые дни февраля черные дрозды вместе с другими птицами продолжают держаться в окрестностях Телецкого озера, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

Черный дрозд — это длиннохвостая птица, размером примерно с рябинника.

Самец почти монотонно черный с черно-оранжевым клювом. Зимой клюв несколько темнеет. Самка темно-бурая, более светлая снизу, особенно на горле.

Известно, что привычный ареал обитания для черного дрозда — широкая полоса Азии, Европа и Европейская часть России.

В последние годы ученые отмечают, что вид постепенно расселяется на север и восток.

Ранее редкого таежного щура стали замечать в Алтайском крае.

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