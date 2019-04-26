Злые и печальные: люди рассказали о негативных и положительных эмоциях

Люди во всем мире все чаще испытывают негативные эмоции — такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие.

Авторы исследования попросили респондентов Gallup описать, как они чувствовали себя за день до опроса, и составили два рейтинга: рейтинг положительных эмоций и рейтинг отрицательных, пишет « ».

«Рекордная» злость

Респонденты рассказывали, чувствовали ли они за день до опроса физическую боль, волнение, грусть, стресс и злость.

Общий уровень негативных эмоций в мире остался на уровне прошлого года и составил 30%, уровень злости достиг максимума за время проведения опроса и составил 22%, а уровень волнения и грусти также поставил новый рекорд и составил 39% и 24% соответственно.

Уровень стресса в мире снизился на 2 процентных пункта и составил 35%.

Счастливые

Число людей, говорящих о положительных эмоциях, превышает число тех, кто испытывал отрицательные. Доля первых в опросе составила 71%, достигнув уровня 2015 года. В 2016-м о положительных эмоциях рассказали 70% респондентов, в 2018 году — 69%, пишет mail.ru.

Улыбки

В опросе за 2018 год 71% опрошенных заявил, что испытывал удовольствие, 72% сказали, что они хорошо отдохнули, а 74% заявили, что много смеялись и улыбались.

Многие из наименее позитивных стран в настоящее время переживают политический ли экономических кризис, а также другие трудности, отмечают авторы исследования.

В опросе приняли участие порядка 151 тыс. человек из 140 стран.

Отдельно стоит отметить, что Россия в «негативном» рейтинге не фигурирует.

Ранее сообщалось, что социологи ВЦИОМ в апреле изучили общественное мнение на тему счастья. Выяснилось, что большинство жителей России могут назвать себя счастливыми людьми. Причем «индекс счастья» за год вырос на два пункта — с 73 до 75.