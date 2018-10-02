«Зловещая тишина»: астрономы рассказали об инопланетных цивилизациях

Доля изученного пространства в рамках проекта SETI слишком мала, чтобы можно было делать какие-то выводы, уверены астрономы. Исследование опубликовано в хранилище arXiv.org.

Ученые предложили несколько объяснений отсутствию иных цивилизаций: например, инопланетяне гибнут до того, как станут обнаруживаемыми, они не могут войти в контакт из-за чрезмерной гравитации планеты или остановки технологического развития, пишет Lenta.ru. Хотя инопланетные корабли должны были бы часто посещать Солнечную систему и Землю.

Исследователи подвергли сомнению такую концепцию как, «Зловещая тишина» Пола Дэвиса, указывающую на отсутствие в галактике «радиомаяков» искусственного происхождения.

Даже с учетом того, что радиопрослушивания в рамках проекта SETI начались в 60-х годах прошлого века, было изучено слишком мало, чтобы можно было заявлять об отсутствии большого числа радиомаяков.

Квадратный НЛО на орбите

Ранее сообщалось, что квадратный НЛО попал на видео во время прямой трансляции с МКС. Объект отражал от себя свет.

Уфолог Скотт Уоринг убежден, что в объектив попал инопланетный корабль. Но специалист убежден, что открытых заявлений от ученых на этот счет ожидать не стоит — слишком скептически научное сообщество воспринимает сообщения об инопланетянах.

Российское правительство и пришельцы

В июне 2017 года краснодарские полицейские провели проверку по заявлению местного жителя о «несанкционированном» вторжении инопланетян. По телефону мужчина заявил, что в четыре часа утра 2 июня видел, как в лесу между поселком и районом Витаминкомбината инопланетные звездолеты провели высадку десанта.

Участковый провел проверку с выездом на место.

«Краснодарец сообщил, что в составе десанта были семиметровые люди в скафандрах, у которых были неизвестные средства связи и оборудование», — говорится в рапорте участкового.

Поводом для вызова полиции стал тот факт, что действия пришельцев не были согласованы с правительством, а космические корабли нарушили воздушное пространство Российской Федерации.

«В ходе отработки сообщения свидетелей и очевидцев данного факта выявлено не было, нарушений общественного порядка не выявлено, космических кораблей выявлено не было», — говорится в отчете участкового.