18 января -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Знахарка заявила, что на Путина работают 13 сибирских шаманов

Президент РФ Владимир Путин питается неземной энергией с помощью сибирских шаманов, заявила знахарка Магдалена Мочиовски в эфире украинского телеканала «Апостроф TV».

Шаман.
Шаман.
altairegion22.ru

Поэтому у российского лидера крепкое здоровье, уверена знахарка. При этом она отметила, что это никак не мешает Путину быть верующим.

«Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. Именно поэтому у него крепкое здоровье. Помощники также ставят магическую защиту. Из-за этого мысли президента никто не может прочесть», — рассказала Мочиовски.

Политики и чиновники в России пользуются магией на протяжении многих веков, уверена знахарка, пишет News.ru. По ее мнению, главным примером является императорская семья и целитель Григорий Распутин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость