Знахарка заявила, что на Путина работают 13 сибирских шаманов

Поэтому у российского лидера крепкое здоровье, уверена знахарка. При этом она отметила, что это никак не мешает Путину быть верующим.

«Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. Именно поэтому у него крепкое здоровье. Помощники также ставят магическую защиту. Из-за этого мысли президента никто не может прочесть», — рассказала Мочиовски.

Политики и чиновники в России пользуются магией на протяжении многих веков, уверена знахарка, пишет News.ru. По ее мнению, главным примером является императорская семья и целитель Григорий Распутин.