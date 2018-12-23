Знаменитая словами «государство ничего не должно» чиновница ждала субсидию на квартиру

Ольге Гладских, экс-руководителю областного департамента молодежной политики Свердловской области, одобрили субсидию на 70% от стоимости квартиры рядом с местом работы. Однако в последствии чиновницу, которая заявила молодежи, что государство им ничего не должно, лишили льготы, пишет Lenta .

Согласно проектной декларации, Ольга Глацких владеет несколькими объектами недвижимости, в том числе земельными участками и тремя квартирами. Однако собственность находится в других городах и по закону области она имела право получить субсидию на покупку квартиры.

Документ о выделении ей средства из бюджета подписали уже после скандала. Однако в итоге чиновнице отказали в госсубсидии так как она лишена статуса члена правительства.

Напомним, что на встрече с молодежью Свердловской области заявила, что государство не обязано выделять деньги на помощь молодежи. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно, Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно», — сказала Глацких.

«Государство их не просило вас рожать, то есть если мы будем идти от истоков», — добавила чиновница.