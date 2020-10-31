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Жизнь

Знаменитый толстый кот из Бийска заболел и теперь сидит на диете

У популярного в сети кота Степана из Бийска начались проблемы с кишечником, — сообщает Бийский рабочий.

Очень толстый кот Степан из Бийска.
Очень толстый кот Степан из Бийска.
Скриншот YouTube

Кота Степана из Бийска сегодня называют самым толстым котом рунета. Год назад видео о нем стало очень популярным и набрало множество просмотров.

Однако сейчас Степану придется похудеть. Обжорливому коту 12 лет, а весит он 20 килограмм. По этой причине у него возникли проблемы с кишечником.

Ветеринары прописали животному специальный корм. Однако у 81-летней хозяйки, Валентины Александровны, денег на него не было. Чтобы помочь коту его поклонники организовали сбор средств и обеспечили кормом. Теперь он питается правильно и вскоре должен похудеть и пойти на поправку.

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