Знаменитый толстый кот из Бийска заболел и теперь сидит на диете

Кота Степана из Бийска сегодня называют самым толстым котом рунета. Год назад видео о нем стало очень популярным и набрало множество просмотров.
Однако сейчас Степану придется похудеть. Обжорливому коту 12 лет, а весит он 20 килограмм. По этой причине у него возникли проблемы с кишечником.
Ветеринары прописали животному специальный корм. Однако у 81-летней хозяйки, Валентины Александровны, денег на него не было. Чтобы помочь коту его поклонники организовали сбор средств и обеспечили кормом. Теперь он питается правильно и вскоре должен похудеть и пойти на поправку.