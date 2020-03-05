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Жизнь

Знаменитый толстый кот легально полетел на самолете S7 по новым правилам

Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных на борту благодаря толстому коту Виктору.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Кот получил известность в прошлом году — сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» не пустили его в салон самолета из-за излишнего веса. Тогда хозяин пошел на хитрость — взвесил у стойки регистрации другого, более легкого кота.

История стала «вирусной» в социальных сетях. А хозяин толстого кота Михаил Галин был наказан за свою предприимчивость — его исключили из программы лояльности «Аэрофлота», пишет sputniknews.ru.

Но запущенный в соцсетях хештег #бронебагаж помог начать важный разговор о правилах авиакомпаний по перевозке животных.

В салон самолета S7 теперь можно брать питомцев весом до 10 кг в контейнере высотой до 20 см или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 см, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Так совпало, что первым четвероногим пассажиром, который смог опробовать на себе новые правила, стал знаменитый кот Виктор.

Знаменитый толстяк прилетел в Москву на выставку, где станет гостем крупнейшей в России международной выставки кошек «Кэтсбург», на которой получит премию «Кот года».

Невыездная горбуша

Ранее сотрудники авиаперевозчика «Аэрофлот» не допустили на борт члена Общественной палаты России Андрея Максимова со слишком длинной рыбой.

Максимов хотел привезти семье из Архангельска большую копченую горбушу. Рыбина была 58 см в длину, и если согнуть хвост, то она помещалась в рамку ручной клади.

Но дотошные сотрудники «Аэрофлота» решили, что считать надо полную длину. В конце концов решили на борт самолета рыбу не пускать.

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