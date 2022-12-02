2 декабря
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Жизнь

«Золотая» река образовалась в садоводстве в сибирском регионе

В СНТ «Золотая горка» (Новосибирская область) река стала «золотой» — только люди этому совсем не рады. Состоянием воды обеспокоены жители садоводства, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Грязная река в СНТ "Золотая гора"
Грязная река в СНТ "Золотая гора"
Инцидент Новосибирск

Река Норниста в СНТ «Золотая горка» приобрела странный коричнево-оранжевый цвет. Дачники обеспокоены качеством воды, поскольку поливают ей огороды и наполняют бассейны.

Люди подозревают, что вода стала такой из-за отходов предприятий, находящихся выше по реке. По их словам, они могут сбрасывать стоки в воду.

Очевидцы отмечают, что летом была похожая ситуация. Отходы текли по реке, и жители страдали от вони.

«Власти никак не могут найти на них управу. А, может, не хотят», — говорят они.

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