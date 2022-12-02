«Золотая» река образовалась в садоводстве в сибирском регионе

Река Норниста в СНТ «Золотая горка» приобрела странный коричнево-оранжевый цвет. Дачники обеспокоены качеством воды, поскольку поливают ей огороды и наполняют бассейны.
Люди подозревают, что вода стала такой из-за отходов предприятий, находящихся выше по реке. По их словам, они могут сбрасывать стоки в воду.
Очевидцы отмечают, что летом была похожая ситуация. Отходы текли по реке, и жители страдали от вони.
«Власти никак не могут найти на них управу. А, может, не хотят», — говорят они.
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