В алтайском райцентре загрязняют водоемы мусором с полигона.

Автор не разъясняет, в какую именно реку сваливают мусор.
Если посмотреть по карте, то речь может идти о реке Кучук, которая впадает в соленое озеро Кучукское.
Ранее из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора.
В алтайском селе Благовещенка мусор с полигона ТБО сваливают в реку. Об этом рассказали в паблике «Черное и белое Барнаул».
Автор не разъясняет, в какую именно реку сваливают мусор.
Если посмотреть по карте, то речь может идти о реке Кучук, которая впадает в соленое озеро Кучукское.
Ранее из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора.
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