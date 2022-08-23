В алтайском селе Благовещенка мусор с полигона ТБО сваливают в реку. Об этом рассказали в паблике « Черное и белое Барнаул ».

В алтайском райцентре загрязняют водоемы мусором с полигона.

Автор не разъясняет, в какую именно реку сваливают мусор.

Если посмотреть по карте, то речь может идти о реке Кучук, которая впадает в соленое озеро Кучукское.

Ранее из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора.