23 августа
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Жизнь

В алтайском райцентре загрязняют водоемы мусором с полигона

В алтайском селе Благовещенка мусор с полигона ТБО сваливают в реку. Об этом рассказали в паблике «Черное и белое Барнаул».

В алтайском райцентре загрязняют водоемы мусором с полигона.
В алтайском райцентре загрязняют водоемы мусором с полигона.
"Черное и Белое Барнаул".

Автор не разъясняет, в какую именно реку сваливают мусор.

Если посмотреть по карте, то речь может идти о реке Кучук, которая впадает в соленое озеро Кучукское.

Ранее из барнаульской реки Пивоварки вытащили 250 тонн мусора.

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