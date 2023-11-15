Зомби, военные и полицейские: барнаульцам предлагают сняться в новой российской комедии

Требования к участникам
- Возрастное ограничение – от 14 до 60 лет;
- Репост записи;
- Открытый доступ к странице "ВКонтакте";
- Наличие своих фотографий в профиле.
Когда будут проходить съемки
С 22 ноября по 5 декабря в три смены:
- с 9:00 до 15:00;
- с 15:00 до 21:00;
- с 21:00 до 01:00.
Оплата
Актерам обещают 3,5 тыс. рублей за смену, в день один человек может брать не больше двух смен.
Автор объявления предупреждает: нужно остерегаться мошенников. Однако данных о кинокомпании, которая проводит съемки, нет.