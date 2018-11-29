Звезда «Челночниц» Мария Порошина показала свой испанский особняк

На фото — коттедж с бассейном на фоне заката и пальм. В окне небольшого особняка можно увидеть фигуру беременной артистки в ярком платье.
«Романтика», «Красота и уют…», «Мечта всех женщин», — пишут в комментариях под фото поклонники Порошиной.
В этом году Мария оформила развод с мужем, 40-летним Ильей Древновым, пишет 7 дней. Они были женаты 17 лет. У экс-супругов трое детей: 12-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. У Марии также есть 22-летняя дочь Полина от отношений с актером Гошей Куценко.
Кто является отцом ее пятого ребенка, 45-летняя Порошина до сих пор не раскрыла, но сказала, что ее любимый мужчина живет за границей, пишет mail.ru.
Мария Порошина — звезда российского кинематографа. Активно снимается в сериалах, играет добропорядочных героинь. Одна из последних работ — в популярном сериале «Челночницы» о лихих 90-х.