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Жизнь
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Звезда «Челночниц» Мария Порошина показала свой испанский особняк

Российская актриса, звезда сериала «Челночницы» Мария Порошина продемонстрировала, как выглядит ее дом, в котором она сейчас живет за границей. По некоторым данным — в Испании.

Испания. Барселона.
Испания. Барселона.
СС0.

На фото — коттедж с бассейном на фоне заката и пальм. В окне небольшого особняка можно увидеть фигуру беременной артистки в ярком платье.

«Романтика», «Красота и уют…», «Мечта всех женщин», — пишут в комментариях под фото поклонники Порошиной.

В этом году Мария оформила развод с мужем, 40-летним Ильей Древновым, пишет 7 дней. Они были женаты 17 лет. У экс-супругов трое детей: 12-летняя Серафима, 8-летняя Аграфена и 2-летняя Глафира. У Марии также есть 22-летняя дочь Полина от отношений с актером Гошей Куценко.

Кто является отцом ее пятого ребенка, 45-летняя Порошина до сих пор не раскрыла, но сказала, что ее любимый мужчина живет за границей, пишет mail.ru.

Мария Порошина — звезда российского кинематографа. Активно снимается в сериалах, играет добропорядочных героинь. Одна из последних работ — в популярном сериале «Челночницы» о лихих 90-х.

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