Поклонники не узнали актрису Ирину Пегову в образе роковой красавицы

Известная российская актриса Ирина Пегова опубликовала фото в Instagram в неожиданном для поклонников образе.

Комментаторам понравилось на снимке буквально все: «Очень идет красный, супер красотка!», «Ух ты, вамп!», «Ирина, вы тут неожиданная! Яркая! Сексуальная!», «И смело, и красиво!», «Как стильно», «Крутой образ», «Ира, как вам идёт этот лук».

Сама актриса так подписала фото: «Это постепенно акушерка из меня выселяется! Пегова вылезает наружу!»

Ранее 40-летняя актриса заметно похудела, и на это тоже обратили внимание ее поклонники, пишет mail.ru.

В одном из интервью актриса признавалась, что в молодости была настолько худой, что ее называли «селедкой». Позднее, когда у нее появились лишние килограммы, артистка начала следить за своим весом, чтобы держать себя в нужной форме. Из-за того, что Ирина регулярно снимается в кино и выступает в театре, ей нельзя «распускаться».

Пегова — звезда фильмов «Прогулка», «СуперБобровы», «Космос как предчувствие» и других кинокартин.