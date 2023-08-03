Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко госпитализировали 30 июля с недомоганием, а 3 августа стало известно о ее смерти. Чем была известна актриса и знаковые роли в кино.

Становление актрисы

Ирина Петровна Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле, куда в годы войны отправили ее отца. День рождения артистки - 24 июля, недавно она отпраздновала 81-летие.

В 1944 году будущая актриса вместе с семьей вернулась Москву. До восьми лет занималась в училище им. Гнесиных и играла на скрипке, а в дальнейшие школьные годы ходила в студию при театре Ленинского комсомола, где познакомилась с будущим первым мужем.

Поступила в школу-студию МХАТ (курс Маркова), а уже на третьем курсе дебютировала в кино - в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве".

Позже актрису приняли во МХАТ, где она сыграла множество ролей на театральной сцене.

Ирина Мирошниченко. Кадры из фильмов

Знаковые роли в кино

Первой большой работой в кино стала роль разведчицы в фильме "Их знали только в лицо" (1966).

Примечательно, что в фильме Тарковского "Андрей Рублев" Ирина сыграла роль Марии Магдалины, день памяти которой отмечают 4 августа.

Из других известных картин, в которых снялась Мирошниченко, стоит отметить "Кремлевские куранты", "Зимняя вишня" (2-3 части), "Пришел солдат с фронта", "Дядя Ваня", "Тайны мадам Вонг" и "Вам и не снилось", «Это сладкое слово — свобода!».

Ирина Мирошниченко. Кадры из фильмов

Три брака, но без детей

Детей у актрисы не осталось, хотя браков в жизни Ирины было три. Первый - с драматургом и сценаристом Михаилом Шатровым, с которым артистка прожила 12 лет.

Второй случился с литовским народным артистом Витаутасом Жалакявичюсом - пара не продержалась и года.

А третий - с актером и народным артистом РФ Игорем Васильевым. Последний развод произошел в 1980 году.

Интересно

В 1994 году на первоапрельском шуточном выпуске капитал-шоу «Поле чудес» было объявлено о «свадьбе» ведущего программы Леонида Якубовича и Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко. Кадры из фильмов

Смерть

После сообщений в СМИ о госпитализации, актриса заявила, что сама обратилась в больницу, когда почувствовала недомогание, успокоив поклонников и знакомых.

Врачи подозревали у Ирины осложненную форму гриппа.

1 августа актрису срочно перевели в реанимацию после остановки сердца. Сердцебиение удалось восстановить, но врачи оценили состояние актрисы как тяжелое.

Мирошниченко ввели в медикаментозную кому, ее жизнь поддерживал аппарат ИВЛ.

Однако 3 августа стало известно о кончине артистки.