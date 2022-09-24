Звезда Голливуда рассказала, кто заставлял ее носить сексуальные наряды

По словам звезды, это даже не обсуждалось, пишет Газета.Ru.
«Мне просто сказали: „Вот то, что ты будешь носить“. Было полное отсутствие контроля над тем, что я ношу», — вспоминает актриса.
Это делалось для того, чтобы она была более сексуальной и желанной.
Ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Шарлиз Терон находится на девятой строчке ТОП-10 с 23 млн долларов.
Между тем она снялась для рекламы парфюма в турецкой сауне. Это аромат Dior — J’adore Absolu. Лицом которого является актриса, фотомодель и продюсер Шарлиз Терон.