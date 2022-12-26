Звезда сериала «Маргоша» стала мамой во второй раз

«Добро пожаловать домой, доченька», — написала Берсенева в соцсетях.
По ее словам, ребенок родился в полдень. Вес девочки — 3 килограмма 358 граммов, а рост — 56 сантиметров.
Поклонники поздравили новоиспеченную маму. Они пожелали ей и малышу здоровья, а также «бесконечной радости».
«Какое счастье! Слава Богу за все! Будьте здоровы, мои любимые!»
«Сердце от радости бьется в бешеном ритме, мурашки по всему телу!»
Марии Берсеневой 41 год. Она стала мамой во второй раз. Первого сына Никиту знаменитость родила в браке с Гурамом Кофенлу.
Ранее певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях молодого возлюбленного с ее детьми.
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