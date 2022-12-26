26 декабря
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Жизнь

Звезда сериала «Маргоша» стала мамой во второй раз

Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева стала мамой во второй раз. Она родила девочку 22 декабря, но рассказала об этом только сейчас, пишет Starhit.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

«Добро пожаловать домой, доченька», — написала Берсенева в соцсетях.

По ее словам, ребенок родился в полдень. Вес девочки — 3 килограмма 358 граммов, а рост — 56 сантиметров.

Поклонники поздравили новоиспеченную маму. Они пожелали ей и малышу здоровья, а также «бесконечной радости».

«Какое счастье! Слава Богу за все! Будьте здоровы, мои любимые!»

«Сердце от радости бьется в бешеном ритме, мурашки по всему телу!»

Марии Берсеневой 41 год. Она стала мамой во второй раз. Первого сына Никиту знаменитость родила в браке с Гурамом Кофенлу.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях молодого возлюбленного с ее детьми.

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