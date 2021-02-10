Звезда «Универа» прочитала в сети сообщение о своей смерти

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич обнаружила в сети сообщение о своей смерти и рассказала об этом подписчикам в Instagram.

Хилькевич опубликовала скрин с поисковой страницы с краткой информацией из «Википедии», где указано, что она якобы умерла 8 февраля в возрасте 34 лет.

«Это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало», — пошутила актриса.

Она призналась, что открытие вызвало у нее неприятные чувства, и заверила подписчиков, что она жива и в полном порядке, пишет Lenta.ru.

В сентябре 2020 года актриса приезжала на Алтай, чтобы помолчать в одиночестве.

«Совсем одна. На Алтай. Не знаю, что меня там ждет. Я очень хотела посетить этот край, но не думала, что это случится, во-первых, так скоро, а во-вторых, я представляла, что поеду туда как минимум не одна, но звезды расположились по-своему», — пишет Хилькевич.

Муж звезды остался дома с детьми.