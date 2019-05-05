Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Звезды эстрады помогли дочери Алсу победить в шоу «Голос.Дети»

Руководство «Первого канала» считает, что дочь Алсу Микелла Абрамова победила на конкурсе «Голос.Дети» благодаря поддержке звезд российской эстрады, сообщил Primpress со ссылкой на «Говорит Москва».

Выступление Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети".
Выступление Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети".
Скриншот видео Первого канала на youtube.com

В фан-клубах Филиппа Киркорова, Светланы Лободы и Николая Баскова были размещены сообщения с просьбой голосовать за Микеллу в финале конкурса.

Напомним, после победы дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» разразился скандал. За нее проголосовали 56,5% зрителей. За победу также боролись подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан (27,9%), и ученик Пелагеи Валерий Кузаков (15,6%).

После того как были оглашены результаты голосования, соцсети наполнились тысячами гневных комментариев в адрес Алсу. Пользователи посчитали, что 10-летняя Абрамова могла попасть в число финалистов, но делать ее победительницей было «гадко и позорно».

Против результатов высказались и многие звезды шоу-бизнеса. В частности,"в шоке" был Максим Галкин. А шеф-редактор программы после всех этих событий попал в больницу с инфарктом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость