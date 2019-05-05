Звезды эстрады помогли дочери Алсу победить в шоу «Голос.Дети»

В фан-клубах Филиппа Киркорова, Светланы Лободы и Николая Баскова были размещены сообщения с просьбой голосовать за Микеллу в финале конкурса.
Напомним, после победы дочери Алсу в шоу «Голос.Дети» разразился скандал. За нее проголосовали 56,5% зрителей. За победу также боролись подопечный Валерия Меладзе Максим Ержан (27,9%), и ученик Пелагеи Валерий Кузаков (15,6%).
После того как были оглашены результаты голосования, соцсети наполнились тысячами гневных комментариев в адрес Алсу. Пользователи посчитали, что 10-летняя Абрамова могла попасть в число финалистов, но делать ее победительницей было «гадко и позорно».
Против результатов высказались и многие звезды шоу-бизнеса. В частности,"в шоке" был Максим Галкин. А шеф-редактор программы после всех этих событий попал в больницу с инфарктом.