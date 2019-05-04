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Культура

Шеф-редактор программы «Голос.Дети» после скандала попал в больницу с инфарктом

Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» Александр Подъяпольский госпитализирован в московскую больницу с инфарктом. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала его супруга, ведущая «Русского радио» Алена Бородина, но позже запись удалила, пишет РБК.

Выступление Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети".
Выступление Микеллы Абрамовой в финале шоу "Голос.Дети".
Скриншот видео Первого канала на youtube.com

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Она также предположила, что ситуация связана с сильным стрессом из-за работы.

Ведущая подтвердила РБК подлинность аккаунта в Instagram, однако впоследствии закрыла к нему доступ.

«Сейчас он восстанавливается, и у меня к вам большая просьба, дайте человеку восстановиться после инфаркта», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

Напомним, недавно разразился громкий скандал из-за результатов голосования шестого сезона шоу «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала более 56% голосов зрителей. И многие, в том числе звезды шоу-бизнеса первой величины засомневались с подлинности такого итога.

Первый канал привлек команду IT-специалистов для проверки результатов.

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