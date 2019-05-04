Шеф-редактор программы «Голос.Дети» после скандала попал в больницу с инфарктом

Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Она также предположила, что ситуация связана с сильным стрессом из-за работы.
Ведущая подтвердила РБК подлинность аккаунта в Instagram, однако впоследствии закрыла к нему доступ.
«Сейчас он восстанавливается, и у меня к вам большая просьба, дайте человеку восстановиться после инфаркта», — сказала она агентству городских новостей «Москва».
Напомним, недавно разразился громкий скандал из-за результатов голосования шестого сезона шоу «Голос.Дети», в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала более 56% голосов зрителей. И многие, в том числе звезды шоу-бизнеса первой величины засомневались с подлинности такого итога.
Первый канал привлек команду IT-специалистов для проверки результатов.