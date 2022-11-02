2 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Звездный десант высадился на Алтае: начались съемки шоу «Фактор страха»

В Горном Алтае стартовали съемки экстремального шоу «Фактор страха» для телеканала СТС.

Дмитрий Красилов.
Дмитрий Красилов.
Скриншот видео «Ночной контакт» на YouTube

В российской версии проекта «Фактор страха» участников разбили на 32 пары, пишет Газета.Ru.

Среди участников — Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщева, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG).

Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.

Съемочная группа уже завершила работу над эпизодами с такими испытаниями, как «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие».

Ведущий — популярный актер и режиссер Алексей Чадов.

Лысая гора

Ранее алтайского Пухляша ввели в транс на Лысой горе. побывал в Бурятии, где снимал тревел-шоу для «Муз-ТВ». Так он вместе с шаманами вошел в транс, освоил «небесное» письмо, попытался выиграть корову и попробовал буузы.

Там он отправился к шаманам, которые делали поклонения Белому старцу. Вместе со служителями он провел ритуал подношения.

«Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря», — поделился Красилов своими «транс-приключениями».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость