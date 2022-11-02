Звездный десант высадился на Алтае: начались съемки шоу «Фактор страха»

В Горном Алтае стартовали съемки экстремального шоу «Фактор страха» для телеканала СТС.

В российской версии проекта «Фактор страха» участников разбили на 32 пары, пишет Газета.Ru.

Среди участников — Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщева, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG).

Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.

Съемочная группа уже завершила работу над эпизодами с такими испытаниями, как «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие».

Ведущий — популярный актер и режиссер Алексей Чадов.

Лысая гора

Ранее алтайского Пухляша ввели в транс на Лысой горе. побывал в Бурятии, где снимал тревел-шоу для «Муз-ТВ». Так он вместе с шаманами вошел в транс, освоил «небесное» письмо, попытался выиграть корову и попробовал буузы.

Там он отправился к шаманам, которые делали поклонения Белому старцу. Вместе со служителями он провел ритуал подношения.