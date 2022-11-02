Звездный десант высадился на Алтае: начались съемки шоу «Фактор страха»

В российской версии проекта «Фактор страха» участников разбили на 32 пары, пишет Газета.Ru.
Среди участников — Дмитрий Красилов (Пухляш) и Елена Борщева, блогерши Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, комедийные артисты Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, тиктокеры Анна Ищук и Дмитрий Ларионов (DIMASBLOG).
Они заранее сообщили о своих страхах в анкете, с помощью которой организаторы подбирали состязания.
Съемочная группа уже завершила работу над эпизодами с такими испытаниями, как «Пикник», «Мышеловка», «Прозрачное дно», «Мишень», «Гадкий баскетбол» и «Слепое доверие».
Ведущий — популярный актер и режиссер Алексей Чадов.
Лысая гора
Ранее алтайского Пухляша ввели в транс на Лысой горе. побывал в Бурятии, где снимал тревел-шоу для «Муз-ТВ». Так он вместе с шаманами вошел в транс, освоил «небесное» письмо, попытался выиграть корову и попробовал буузы.
Там он отправился к шаманам, которые делали поклонения Белому старцу. Вместе со служителями он провел ритуал подношения.
«Меня что-то поглотило, просто что-то сверху окутало, грубо говоря», — поделился Красилов своими «транс-приключениями».