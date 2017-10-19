Максимум травы: Владимир Вагнер рассказал об урожае винограда на Алтае и новом проекте

Плантации французского винограда в Алтайском районе полностью готовы к наступлению холодов. Если растения смогут пережить зиму, в следующем году здесь ожидают хороший урожай. Об этом altapress.ru сообщил Владимир Вагнер, директор компании "Алтайская лоза", которая занимается данным проектом. По словам неутомимого виноградаря, сейчас на плантациях удалось добиться максимального количества травы. Вагнер продолжает утверждать: только так можно сохранить виноград на зиму. Бурьян, который полностью заполонил посадки и пространство вокруг них, помогает удерживать снег и не дает винограднику вымерзнуть. Со стороны это по-прежнему смотрится уныло и запущено. В этом смогли убедиться корреспонденты altapress.ru, вновь побывав на месте.
По словам Владимира Вагнера, виноград здесь был собран еще в начале октября. Он не уточняет, каким оказался урожай, но говорит, что весь полученный объем переработан на базе кафедры бродильных производств и НИИ садоводства им. Лисавенко. Кстати, выработанное экспериментальным путем молодое вино Вагнер обещает презентовать на предстоящей выставке "АлтайПродМаркет". Всего будет представлено два вида напитков.
Владимир Вагнер,
директор компании "Алтайская лоза":
Вы наверняка знаете, что в этом году на Алтае с виноградом проблемы. Многие потеряли весь урожай. Произошло это из-за весенних заморозков, которые затронули и наши плантации. Но я надеюсь, что в следующем году ситуация изменится. Сейчас складываются оптимальные условия, чтобы виноград хорошо перенес зиму. Мы смогли добиться максимального количества травы, которая помогает удержать снег на площадках и не позволяет винограднику замерзнуть.
Вагнер может перерабатывать виноград только в рамках эксперимента. Лицензии на промышленное производство и продажу алкогольных напитков у "Алтайской лозы" нет. Но самого виноградаря это не смущает. По его словам, уже в следующем году в Белокурихе планируется открыть мини-цех по выпуску вина. И этот проект никак не связан с тем, что реализует "Курорт Белокуриха". Какие объемы напитков здесь будут производить, он не уточняет, сообщая лишь, что все эти вопросы прорабатываются с неким инвестором из Новосибирска.
Владимир Вагнер,
директор компании "Алтайская лоза":
Я уверен, что рано или поздно вино будет выведено из разряда алкогольных напитков, и виноделие будет жить по другим законам. К этому моменту я буду в первых рядах, уже имея обширные плантации винограда.
В начале июня 2017 года Вагнер рассказывал журналистам, что хотя еще в 2015 году вино признали сельскохозяйственным продуктом, ни один фермер не смог получить лицензию. Особенно это заботит крымских виноделов. По его словам, если в 2017 году они заставят правительство поменять правила игры, тогда будет целесообразно заниматься товарным виноградом. Если нет — с 2018 года планы "Алтайской лозы" поменяются.
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