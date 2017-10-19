Максимум травы: Владимир Вагнер рассказал об урожае винограда на Алтае и новом проекте

Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов. Владимир Вагнер утверждает, что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года. Фото : Олег Богданов.

По словам Владимира Вагнера, виноград здесь был собран еще в начале октября. Он не уточняет, каким оказался урожай, но говорит, что весь полученный объем переработан на базе кафедры бродильных производств и НИИ садоводства им. Лисавенко. Кстати, выработанное экспериментальным путем молодое вино Вагнер обещает презентовать на предстоящей выставке "АлтайПродМаркет". Всего будет представлено два вида напитков.

Владимир Вагнер,

директор компании "Алтайская лоза":

Вы наверняка знаете, что в этом году на Алтае с виноградом проблемы. Многие потеряли весь урожай. Произошло это из-за весенних заморозков, которые затронули и наши плантации. Но я надеюсь, что в следующем году ситуация изменится. Сейчас складываются оптимальные условия, чтобы виноград хорошо перенес зиму. Мы смогли добиться максимального количества травы, которая помогает удержать снег на площадках и не позволяет винограднику замерзнуть.

Вагнер может перерабатывать виноград только в рамках эксперимента. Лицензии на промышленное производство и продажу алкогольных напитков у "Алтайской лозы" нет. Но самого виноградаря это не смущает. По его словам, уже в следующем году в Белокурихе планируется открыть мини-цех по выпуску вина. И этот проект никак не связан с тем, что реализует "Курорт Белокуриха". Какие объемы напитков здесь будут производить, он не уточняет, сообщая лишь, что все эти вопросы прорабатываются с неким инвестором из Новосибирска.

Владимир Вагнер,

директор компании "Алтайская лоза":

Я уверен, что рано или поздно вино будет выведено из разряда алкогольных напитков, и виноделие будет жить по другим законам. К этому моменту я буду в первых рядах, уже имея обширные плантации винограда.

В начале июня 2017 года Вагнер рассказывал журналистам, что хотя еще в 2015 году вино признали сельскохозяйственным продуктом, ни один фермер не смог получить лицензию. Особенно это заботит крымских виноделов. По его словам, если в 2017 году они заставят правительство поменять правила игры, тогда будет целесообразно заниматься товарным виноградом. Если нет — с 2018 года планы "Алтайской лозы" поменяются.