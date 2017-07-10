На алтайских озерах впервые пройдет выездной "АлтайФест"

Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив "Nightout". Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Фотофакты. "Волчихинские напитки" с размахом отметили на "АлтайФесте" свой юбилей . Фото : Архив Nightout. Пользователи соцсетей выкладывают свои фотографии и восторженные комментарии об "АлтайФесте" .Фото : vk.com. Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" .Фото : Олег Богданов. Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" .Фото : Олег Богданов. Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" .Фото : Олег Богданов. Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" .Фото : Олег Богданов. Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. Прекрасные девушки на фестивале "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов. На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест" .Фото : Олег Богданов.

Праздничные программы пройдут на всех крупных туристских площадках Завьяловского района. Каждый желающий сможет принять участие в развлекательных программах, которые состоятся на базах отдыха "Соленое озеро", "Сила озер", "Сельская губерния" и "Березка". Болельщиков и спортсменов ждут показательные выступления на ринге и пляжные командные соревнования. Для ценителей красоты будет работать ярмарка ремесленников. Любители художественного креатива смогут проявить себя на фестивале красок "Холи". Дневной концерт на главной сцене к вечеру уступит место дискотеке. Праздник завершится салютом.

Весь день будет идти дегустация от компании "Бочкари". Победители различных состязаний получат напитки этого производителя в качестве призов.

"ВолчихаФест" на гуселетовских озерах стартует 15 июля в 17.00. Здесь ожидается выступление ансамбля "Рви меха", фестиваль красок, игры и конкурсы от шоумена Андрея Брусники.

О том, что у "АлтайФеста" могут появится дополнительные площадки стало известно еще в прошлом году. Тогда губернатор края сообщил, что праздник здоровых напитков вышел за пределы "Сибирского подворья" в Смоленском районе.