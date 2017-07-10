На алтайских озерах впервые пройдет выездной "АлтайФест"

15 июля на Алтае будут работать две дополнительные площадки фестиваля напитков "АлтайФест". Первая расположится на празднике "На Завьяловских озёрах!" — здесь основным участником станет компания "Бочкари". На гуселетовских озерах Романовского района править балом будут "Волчихинские напитки". Свой праздник под названием "ВолчихаФест" предприятие приурочило к 85-летию пивзавода.
Праздничные программы пройдут на всех крупных туристских площадках Завьяловского района. Каждый желающий сможет принять участие в развлекательных программах, которые состоятся на базах отдыха "Соленое озеро", "Сила озер", "Сельская губерния" и "Березка". Болельщиков и спортсменов ждут показательные выступления на ринге и пляжные командные соревнования. Для ценителей красоты будет работать ярмарка ремесленников. Любители художественного креатива смогут проявить себя на фестивале красок "Холи". Дневной концерт на главной сцене к вечеру уступит место дискотеке. Праздник завершится салютом.
Весь день будет идти дегустация от компании "Бочкари". Победители различных состязаний получат напитки этого производителя в качестве призов.
"ВолчихаФест" на гуселетовских озерах стартует 15 июля в 17.00. Здесь ожидается выступление ансамбля "Рви меха", фестиваль красок, игры и конкурсы от шоумена Андрея Брусники.
О том, что у "АлтайФеста" могут появится дополнительные площадки стало известно еще в прошлом году. Тогда губернатор края сообщил, что праздник здоровых напитков вышел за пределы "Сибирского подворья" в Смоленском районе.
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