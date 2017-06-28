"Больше не наливать". Почему с 1 июля запретят розлив пива в "двушки" и "трешки"

3 Почему было решено запретить алкоголь в ПЭТ-таре?

Чиновники утверждали, что такой запрет крайне необходим по трем причинам. Главная из них — борьба с алкоголизацией. По их мнению, пиво в двухлитровых пластиковых бутылках очень популярно из-за своей дешевизны, особенно среди молодежи.

Во-вторых, алкоголь в пластиковой упаковке представляет серьезную опасность для здоровья. Противники пластиковой упаковки ссылались на научные исследования, согласно которым хранение пива, особенно крепленого, в пластиковой таре свыше суток приводит к выделению яда дибутилфталата. Он может вызывать токсический гепатит печени, поражает иммунную систему и является причиной целого ряда тяжелейших заболеваний.

Еще один аргумент — продажа пива в пластике позволяет производителям уклоняться от уплаты налогов. Дело в том, что из одной пластиковой капсулы можно выдуть как бутылку объемом пол-литра, так и двухлитровую. Таким образом, появляется легкий способ изготавливать и продавать неучтенную продукцию.