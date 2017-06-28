"Больше не наливать". Почему с 1 июля запретят розлив пива в "двушки" и "трешки"

С 1 июля в России вступает в силу запрет на продажу в розницу спиртных напитков в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литров. Ранее такие же меры коснулись производителей напитков и оптового звена. Продавцы барнаульских "пивников" в курсе этого нововведения и предупреждают о нем своих потребителей. Почему было решено ввести такие меры и кого считают его инициатором, читайте в нашем разборе.
С 1 июля рознице запрещается продавать алкоголь в ПЭТе более 1,5 литров. Запрет также распространяется на так называемые магазины-бары с напитками на розлив. Здесь можно будет использовать только тару объемом 0,5, 1 и 1,5 литра. При этом покупателю не ограничивают число "малых" бутылок. Тот, кто хочет взять "трешку", теперь должен заплатить за два по полтора. На другие виды упаковки, например, стекло и тетрапак запрет не распространяется, также как и на безалкогольные напитки.
Летом 2016 года Госдума приняла поправки в федеральный закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", в которых было прописано данное нововведение. Оно предусматривают поэтапный запрет на производство, оборот (все с 1 января 2017 года) и розничную продажу (с 1 июля 2017 года) алкогольной продукции в потребительской таре, изготовленной из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата и иного полимерного материала.
Чиновники утверждали, что такой запрет крайне необходим по трем причинам. Главная из них — борьба с алкоголизацией. По их мнению, пиво в двухлитровых пластиковых бутылках очень популярно из-за своей дешевизны, особенно среди молодежи.
Во-вторых, алкоголь в пластиковой упаковке представляет серьезную опасность для здоровья. Противники пластиковой упаковки ссылались на научные исследования, согласно которым хранение пива, особенно крепленого, в пластиковой таре свыше суток приводит к выделению яда дибутилфталата. Он может вызывать токсический гепатит печени, поражает иммунную систему и является причиной целого ряда тяжелейших заболеваний.
Еще один аргумент — продажа пива в пластике позволяет производителям уклоняться от уплаты налогов. Дело в том, что из одной пластиковой капсулы можно выдуть как бутылку объемом пол-литра, так и двухлитровую. Таким образом, появляется легкий способ изготавливать и продавать неучтенную продукцию.
В апреле 2016 года "Союз российских пивоваров" опубликовал в газете "Коммерсантъ" открытое письмо главе компании UC Rusal Олегу Дерипаске. В нем они впервые открыто обвинили бизнесмена в том, что за массированной кампанией по запрету ПЭТ-упаковки для пива в России стоит именно он, а его компания UC Rusal производит сырье для другого популярного вида упаковки — алюминиевой банки. В письменном ответе РБК представитель бизнесмена подчеркнул, что в Европе пивовары процветают, не используя пластиковую тару, и что Россия должна следовать этому пути.
Нарушение запрета влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов правонарушения или без таковой, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией или без.
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