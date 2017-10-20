Разбор. Почему на Алтае и в России продолжает дорожать сливочное масло

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы" выпустила очередной ежемесячный мониторинг социально-экономического положения в стране. В этом документе анализируются потребительские цены. Если брать точкой отсчета сентябрь 2016 года, то больше всего за этот период подорожало сливочное масло — на 21%. В Алтайском крае рост еще серьезнее — 26%. Осенью 2017 года продукт хоть и по немного, но продолжает прибавлять в цене. Рост составляет примерно 3-4 рубля (около 0,5-0,8%) в неделю. Чем это объясняется и чего любителям бутерброда со маслом ждать дальше, читайте в нашем разборе.
Настоящее сливочное масло является высокозатратным продуктом. На производство только одного килограмма требуется 20 литров молока. Чем дороже используемое сырье, тем выше стоимость конечного продукта. А молоко в России в последние годы растет в цене. Ежегодно дефицит сырого молока в нашей стране составляет 7-8 млн тонн, а это 23% от объема потребления. Это связано с тем, что в предыдущие годы поголовье коров в России неуклонно снижалось. Сейчас падение прекратилось, но существенного роста, который бы покрыл образовавшийся молочный вакуум, тоже нет.
Сейчас стоимость сырого молока в Алтайском крае составляет в среднем 26 рублей за литр. При хороших показателях качества она может быть и выше. Примечательно, что прошлой осенью, когда сливочное масло только за сентябрь подорожало на 100 рублей, переработчики молока, объясняя причины случившегося, говорили как раз о ситуации с молоком. УФАС Алтайского края тогда ничего подозрительного в их действиях не нашло.
По мнению эксперта "Института конъюнктуры аграрного рынка" Вадима Семикина, до конца года снижения цены на молоко и сливочное масло точно ждать не стоит.
Сливочное масло в России в дефиците. Импортозависимость по этой позиции составляет около 40%. До 2014 года нехватку покрывали поставки из Европы, сейчас, как известно, они под запретом.
За последний год наибольший прирост импортного сливочного масла отмечен из Новой Зеландии, Киргизии, Аргентины, но крупнейшим поставщиком по-прежнему остается Белоруссия.
При этом масло российских производителей тоже очень востребовано. В 2016 году алтайские власти говорили о небывалом всплеске интереса к данному продукту. Как сообщал в конце прошлого года вице-премьер Александр Лукьянов, отгрузки масла в торговые сети идут даже с предоплатой. Доходило то того, что жители алтайских городов жаловались на то, что в магазинах при маслосырзаводах исчезла местная продукция. Продавцы тогда рассказывали, что все масло отправляется в Москву.
Долгое время о вреде сливочного масла говорили и писали так много, что люди, особенно женщины, стремящиеся сохранить фигуру, стали полностью отказываться от этого продукта. Считалось, что именно сливочное масло является причиной накопления в крови холестерина, ведущего к атеросклерозам и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Сейчас врачи-диетологи практически единодушны: сливочное масло действительно жирный продукт, но в небольших количествах (около 10-30 грамм в сутки) вред здоровью оно не нанесет. Таким образом масло оказалось реабилитировано. При этом к "маслоподобным" продуктам, в которых молочные жиры заменены на растительные, люди стали относится настороженнее. А ведь еще 15-20 лет назад различные спреды и маргарины были безумно популярными.
О том, что молочную продукцию в России подделывают часто, говорят уже давно. Еще в 2015 году 2\3 всего проверенного сливочного масла в стране признавалось фальсификатом. С введением более жестких мер и ответственности ситуация, кажется, начала выправляться. За первые шесть месяцев текущего года Роспотребнадзор получил 811 уведомлений из 71 региона о том, что в обороте обнаружена фальсифицированная молочная продукция. В первом полугодии 2016-го их было в полтора раза больше. Более половины сигналов пришлось на сливочное масло, далее следуют сыры и питьевое молоко. Вся продукция была изъята из оборота.
О том, что фальсификата на полках магазинов стало меньше, говорят и сами производители. По их словам развернувшаяся война с подделкой привела к тому, что спрос на качественный продукт вырос. Это сразу отразилось на ценах.
Как отмечает исполнительный директор общероссийского объединения "Союзмолоко" Артем Белов, в мире отмечен высокий спрос на молочные жиры, в том числе со стороны Китая. Эта страна по-прежнему является главным импортером молочных продуктов, увеличив с августа 2016 года ввоз сливочного масла на 7%, сыра — на 21%, сухого обезжиренного молока — на 25%.
Есть спрос и на "молочку" из Европы, которая отправляется в основном в США. С августа 2016 года по август 2017 цена на сливочное масло в ЕС на этом фоне выросла на 84%.
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