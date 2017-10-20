Разбор. Почему на Алтае и в России продолжает дорожать сливочное масло

1 Дорогое молоко

Настоящее сливочное масло является высокозатратным продуктом. На производство только одного килограмма требуется 20 литров молока. Чем дороже используемое сырье, тем выше стоимость конечного продукта. А молоко в России в последние годы растет в цене. Ежегодно дефицит сырого молока в нашей стране составляет 7-8 млн тонн, а это 23% от объема потребления. Это связано с тем, что в предыдущие годы поголовье коров в России неуклонно снижалось. Сейчас падение прекратилось, но существенного роста, который бы покрыл образовавшийся молочный вакуум, тоже нет.

Сейчас стоимость сырого молока в Алтайском крае составляет в среднем 26 рублей за литр. При хороших показателях качества она может быть и выше. Примечательно, что прошлой осенью, когда сливочное масло только за сентябрь подорожало на 100 рублей, переработчики молока, объясняя причины случившегося, говорили как раз о ситуации с молоком. УФАС Алтайского края тогда ничего подозрительного в их действиях не нашло.

По мнению эксперта "Института конъюнктуры аграрного рынка" Вадима Семикина, до конца года снижения цены на молоко и сливочное масло точно ждать не стоит.