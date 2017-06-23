Регионам вернут акцизы на топливо

Сейчас региональные дорожные фонды получают недостаточно средств, чтобы обеспечивать нормативное содержание дорог. И в последние годы их объемы сократились, потому что все больше денег с акцизов уходили в федеральный центр.

Раньше пропорция между федеральным бюджетом и региональными дорожными фондами была 88 на 12 (12% поступало в федеральный бюджет), однако после изменений Бюджетного Кодекса в 2016 году сейчас только 61% из собранных акцизов поступает в региональные дорожные фонды. В 2018 году планируется еще меньше – 57%.

Максим Соколов,

министр транспорта РФ:

Наше убеждение: средства от собранных акцизов, которые должны полностью направляться в региональные дорожные фонды, должны коренным образом исправить ситуацию с содержанием региональных и муниципальных дорог. В этом году это примерно могло бы быть 110 млрд рублей, а в следующем, если довести до соответствующей планки, которая была до этого, это 160 млрд рублей, а если до 100-процентного зачисления всех собираемых акцизов в региональные дорожные фонды, это дополнительно дало бы им 225 млрд рублей, то есть фактически треть от существующего объема.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство уже готовит предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме.

Владимир Путин напомнил, что перераспределить акцизы в пользу федерального бюджета решили два года назад в сложных экономических условиях, "но сейчас ситуация меняется, динамика ВВП меняется к лучшему, наполняемость бюджета все лучше". При этом он обратил внимание на то, что сеть федеральных дорог находится в нормативном состоянии в объеме порядка 77%, региональных дорог - только чуть более 40% (В Алтайском крае — около 15% - прим.ред.).

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