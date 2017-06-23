Регионам вернут акцизы на топливо

Акцизы на топливо в 2018 году перераспределят в пользу региональных дорожных фондов. Соответствующее распоряжение главе правительства Дмитрию Медведеву дал президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Сейчас региональные дорожные фонды получают недостаточно средств, чтобы обеспечивать нормативное содержание дорог. И в последние годы их объемы сократились, потому что все больше денег с акцизов уходили в федеральный центр.
Раньше пропорция между федеральным бюджетом и региональными дорожными фондами была 88 на 12 (12% поступало в федеральный бюджет), однако после изменений Бюджетного Кодекса в 2016 году сейчас только 61% из собранных акцизов поступает в региональные дорожные фонды. В 2018 году планируется еще меньше – 57%.
Максим Соколов,
министр транспорта РФ:
Наше убеждение: средства от собранных акцизов, которые должны полностью направляться в региональные дорожные фонды, должны коренным образом исправить ситуацию с содержанием региональных и муниципальных дорог.
В этом году это примерно могло бы быть 110 млрд рублей, а в следующем, если довести до соответствующей планки, которая была до этого, это 160 млрд рублей, а если до 100-процентного зачисления всех собираемых акцизов в региональные дорожные фонды, это дополнительно дало бы им 225 млрд рублей, то есть фактически треть от существующего объема.
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что его ведомство уже готовит предложения по передаче сборов этих акцизов в пользу регионов в полном объеме.
Владимир Путин напомнил, что перераспределить акцизы в пользу федерального бюджета решили два года назад в сложных экономических условиях, "но сейчас ситуация меняется, динамика ВВП меняется к лучшему, наполняемость бюджета все лучше". При этом он обратил внимание на то, что сеть федеральных дорог находится в нормативном состоянии в объеме порядка 77%, региональных дорог - только чуть более 40% (В Алтайском крае — около 15% - прим.ред.).
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.