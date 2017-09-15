Алтайский край оказался среди лидеров по числу пьяных водителей-рецидивистов

Уголовную ответственность за повторную езду в пьяном виде или отказ от медосвидетельстования ввели с июля 2015 года. За это время правоохранители по всей стране поймали около 166 тысяч таких водителей. С начала 2017 года помимо Алтайского края, в лидерах Красноярский край (1905 уголовных дела в первом полугодии 2017-го), а также Башкирия (1874), Пермский край (1422), Кемеровская область (1225) и Нижегородская область (1 196).

Несмотря на угрозу попасть за решетку, автомобилисты не стали меньше пить – со второй половины 2015 года каждые полгода к ответственности стабильно привлекается около 40 тысяч человек (или более двухсот ежедневно). Возможно, эффективность уголовного преследования пьяных водителей пока оставляет желать лучшего из-за особенностей правоприменительной практики: реальный срок получают единицы, а основным наказанием остаются обязательные работы или штраф, предполагает издание.

Отметим, что число ДТП по их вине пьяных водителей в Алтайском крае за январь-июнь 2017 года снизилось на 27% (до 57 случаев). В них погибли 11 человек (-60%) и были ранены 85% (-28%).

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