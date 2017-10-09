Алтайский край вошел в десятку регионов с самыми "грязными" машинами

Основным критерием выбрали экологический стандарт "Евро-4", который ввели 1 января 2013 года (спустя три года стал действовать "Евро-5").

По данным исследования, в середине этого года в России числилось около 17 млн машин, удовлетворяющих экологическим стандартам "Евро-4" и выше. Это соответствует 40% всего парка легковых автомобилей в стране.

Самая высокая доля такой техники отмечена в столичных городах — более 60%. Всего в России насчитывается 23 региона, в которых доля легковых автомобилей экологических стандартов не ниже "Евро-4" оказывается выше общероссийского уровня. Однако в большинстве регионов данный показатель меньше, чем в среднем по стране. Наиболее характерно это для Дальнего Востока и Сибири. В Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже "Евро-4". А в Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО — каждый шестой. Наименьший же показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3%.

По данным "Автостата", в Алтайском крае 635,9 тыс. легковых машин. Из них со стандартами "Евро-4" и выше только 127,8 тыс.

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