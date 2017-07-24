Барнаулец восстановил редчайший туристический автомобиль от аэрокосмической фирмы

Talbot Matra Rancho в Барнауле .Фото : drom.ru. Talbot Matra Rancho в Барнауле .Фото : drom.ru. Talbot Matra Rancho в Барнауле .Фото : drom.ru. Talbot Matra Rancho в Барнауле .Фото : drom.ru.

Talbot Matra Rancho в 1977-1985 годы выпускало автомобильное отделение французской аэрокосмической фирмы Matra. Это трехдверный универсал, предназначенный для туристических поездок. Сидения в машине раскладываются в ровный пол, а задняя крышка багажника превращается в столик для пикника. Верхняя часть кузова изготовлена из стеклопластика.

Как рассказал altapress.ru владелец Talbot (попросил не называть свое имя — прим. ред), он приобрел его три года назад в Зудилово. У автомобиля было несколько хозяев, и история того, как "француз" попал в России, до нынешнего собственника не дошла. Известно лишь, что в позднесоветское время машина ездила по дорогам Казахстана.

За три года барнаулец заменил практически всю техническую часть автомобиля. Он превратил переднеприводный универсал в полноприводный, а также установил двигатель и подвеску от Toyota. Родной мотор мощностью 78 л.с. для Talbot Matra Rancho оказался слишком слаб.

Изменился и интерьер: владелец установил мультимедийную систему и электростеклоподъемники, а также обшил переднюю панель светлой кожей. При этом многие элементы салона остались неизменными: например, селектор АКПП выглядит как "ручка" "механики". Также собственник не стал убирать больше не нужную педаль сцепления. В 2015 году "французу" капитально отремонтировали кузов.

Продавец автомобиля:

Использовал автомобиль для поездок в Горный Алтай. Перевал Кату-Ярык этот автомобиль преодолевает без каких-либо затруднений. Последние полтора года езжу на нем каждый день, пока семейный автомобиль в ремонте.

По его словам, машину часто хотят купить охотники, рыбаки, строители и мелкие торговцы. Однако всем им продавец отказывает. Говорит, что не хочет, чтобы столь уникальная машина погибла на бездорожье или в результате интенсивной работы на износ. Барнаулец готов продать свой Talbot только тем, кто будет использовать его для путешествий или развлечений.

Расстаться с туристическим универсалом его владелец готов за 200 тыс. рублей. Однако отметим, что покупателю придется решать вопрос с постановкой на учёт: при перерегистрации инспектор наверняка обратит внимание на неродной мотор.

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