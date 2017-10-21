Барнаульские автобусы смогут посылать сигнал SOS диспетчерам любого региона

Рейсовые автобусы из Барнаула будут сопровождать специалисты диспетчерских служб. Об этом телеканалу "Вести Алтай" рассказал Олег Шпомер, директор предприятия "Автовокзал-Пригород".
Система подключается сразу, как автобус отправляется в рейс, и сопровождает его на всем пути. По большому счету тот же ГЛОНАСС. Однако он теперь связывает не только региональные, но и окружные автостанции, чтобы обеспечить безопасность перевозок пассажиров. Система не дает водителям делать незапланированные остановки и подбирать сомнительный груз. Также новшество актуально в условиях чрезвычайных ситуаций. Например, она позволит определить местонахождение автобуса, который попал в снежный плен в метель.
Олег Шпомер,
директор предприятия "Автовокзал-Пригород":
Идет перевозчик по Алтайскому краю, мы будем его видеть, мы будем принимать его сигнал SОS, который автоматически будет ретранслироваться как в МЧС своего региона, так в МЧС соседнего и нашего регионов.
Систему планирую внедрить по всей России. Она уже работает в пяти регионах страны, в том числе в Алтайском крае.
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