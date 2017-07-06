Барнаульские "жириновцы" организовали провокацию возле автозаправки

6 июля члены ЛДПР провели в Барнауле акцию против повышения цен на топливо, которую сами признали провокационной. "Жириновцы" устроили пикет у одной из АЗС "Роснефти". Члены акции приставили к вискам изображения заправочных пистолетов и развернули плакаты, имитирующие характерную записку: "Прошу винить рост цен на бензин".
Дмитрий Козлов,
координатор Железнодорожного районного отделения ЛДПР:
Самый "час пик". Автомобилисты реагировали бурно, поддерживали, конечно – фотографировали, сигналили. Кстати, интересный момент – когда мы пришли, на АЗС погасили цифровое информационное табло с ценами. Сегодня оно включено. Совпадение?
В настоящее время в Барнауле, в среднем, установлена следующая цена на топливо: 92-й бензин — 35, 90 руб./литр, 95-й — 37, 90 руб./литр, 98-й— 40 руб./литр, дизельное — 37, 40 руб./литр. Сильнее всего выросли цены на 92-й бензин (с начала года она повысилась на 6,5%) и дизел (рос с начала года — 8,4 %).
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.