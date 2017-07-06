Барнаульские "жириновцы" организовали провокацию возле автозаправки

Дмитрий Козлов,

координатор Железнодорожного районного отделения ЛДПР:

Самый "час пик". Автомобилисты реагировали бурно, поддерживали, конечно – фотографировали, сигналили. Кстати, интересный момент – когда мы пришли, на АЗС погасили цифровое информационное табло с ценами. Сегодня оно включено. Совпадение?

В настоящее время в Барнауле, в среднем, установлена следующая цена на топливо: 92-й бензин — 35, 90 руб./литр, 95-й — 37, 90 руб./литр, 98-й— 40 руб./литр, дизельное — 37, 40 руб./литр. Сильнее всего выросли цены на 92-й бензин (с начала года она повысилась на 6,5%) и дизел (рос с начала года — 8,4 %).

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