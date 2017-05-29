Будущих водителей хотят проверять на агрессивность

По данным газеты, речь идет о психологическом тестировании, которое позволит выявить уровень агрессивности и враждебности будущего водителя. Способы снижения аварийности обсуждали на международной научно-практической конференции "Психология дорожного движения: вопросы теории и практики". Психологи пришли к выводу, что профилактическая работа с водителями может значительно сократить количество ДТП.

По словам руководителя Института медико-психологической поддержки в Германии Томаса Вагнера, превышение скорости даже на 20 км/ч следует считать грубым нарушением. "А если человек замечен в превышении скорости в пять и более раз — необходимо применять определенные меры. Согласно исследованию, у таких водителей имеются нарушения психики", — отметил специалист.

Научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий Калинкин пояснил "Известиям", что сегодня закон не предусматривает направление врачом-психиатром автомобилиста на дополнительные исследования. Проверка у психолога обязательна только для профессиональных водителей.

По словам специалиста, психолог может выявить уровень агрессивности и враждебности у человека, а это позволило бы предотвратить массу аварий и нарушений.

Сегодня в ФМИЦПН им. В.П. Сербского разрабатывается новый формат проверки россиян, желающих получить права.

"Мы разрабатываем ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению. В частности, хотим увеличить роль психологического исследования водителей" — рассказал Дмитрий Калинкин.

Инициативу центра имени Сербского поддержали в профессиональной медицинской среде, а вот в сообществе автомобилистов отнеслись сдержанно. "Кто будет тестировать и где мы найдем людей, чтобы покрыть всю страну? Люди хотят показать, что они работают, но если им задать вопрос о штате, кабинетах и т.д., на этом всё закончится. К безопасности на дорогах эта инициатива отношения не имеет", — отметил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. По его мнению, более действенной мерой было бы тестирование тех, кто более одного раза попался на грубом нарушении, например не пропустил скорую помощь — по аналогии с "тестом на идиотизм" (Idiotentest), который практикуют в Германии.

Бывший глава ГИБДД Владимир Федоров считает, что в стране просто не хватит психологов. Эксперты также говорят, что еще один этап при получении прав потребует не только трат бюджетных средств, но и создаст дополнительную почву для коррупции.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.