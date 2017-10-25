Автоновости

День жестянщика. Из-за выпавшего снега в Новосибирске произошло множество удивительных аварий

Сегодня, 19:17.
Фоторепортажи

25 октября в Новосибирске выпал снег, на дорогах из-за гололеда произошло множество аварий, снимками которых люди делятся в соцсетях. Машины врезаются в столбы, сносят ограждения, сваливаются с парапетов или переворачиваются.

В Новосибирске машрутка в хлам разбила машину ДПС

В Алтайский край тоже пришла непогода, но снег идет не так активно, как у соседей. А накануне по краю пронесся шторм, из-за которого в Рубцовске, например, тополь упал на автомобиль.

По данным синоптиков, в Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра  до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели и похолодание.

В связи с этим ГИБДД и дорожники призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

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