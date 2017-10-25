День жестянщика. Из-за выпавшего снега в Новосибирске произошло множество удивительных аварий

25 октября в Новосибирске выпал снег, на дорогах из-за гололеда произошло множество аварий, снимками которых люди делятся в соцсетях. Машины врезаются в столбы, сносят ограждения, сваливаются с парапетов или переворачиваются.
В Алтайский край тоже пришла непогода, но снег идет не так активно, как у соседей. А накануне по краю пронесся шторм, из-за которого в Рубцовске, например, тополь упал на автомобиль.
По данным синоптиков, в Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели и похолодание.
В связи с этим ГИБДД и дорожники призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.
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