Два автомобиля выбросило на рельсы в Барнауле

Утром 20 сентября в Барнауле произошли два ДТП, в которых автомобили выехали на трамвайные рельсы, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на проспекте Калинина. Фото : Александр Эккерт vk.com/barneos22.
ДТП на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова. Фото : Дмитрий Зальцзейлер vk.com/barneos22.
Так на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова на рельсах встал автомобиль Infiniti, что на время застопорило движение трамваев. Также иномарку, попавшую в ДТП выбросило на рельсы на проспекте Калинина, из-за чего также остановилось движение трамваев.
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