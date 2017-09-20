Два автомобиля выбросило на рельсы в Барнауле

ДТП на проспекте Калинина. Фото : Александр Эккерт vk.com/barneos22. ДТП на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова. Фото : Дмитрий Зальцзейлер vk.com/barneos22.

Так на перекрестке улиц Антона Петрова и Попова на рельсах встал автомобиль Infiniti, что на время застопорило движение трамваев. Также иномарку, попавшую в ДТП выбросило на рельсы на проспекте Калинина, из-за чего также остановилось движение трамваев.

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