В лобовой аварии на алтайской трассе погиб водитель ВАЗа

Вечером 18 сентября на трассе "Павловск — Ребриха — Буканское" в Ребрихинском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель ВАЗа.
По данным отделения пропаганды краевого ГИБДД, 56-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Magentis, за рулем которого был 32-летний мужчина. Водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Kia получил медицинскую помощь на месте, не госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.
Очевидцы также отмечают, что в районе аварии вечером был сильный туман.
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