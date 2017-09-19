В лобовой аварии на алтайской трассе погиб водитель ВАЗа

По данным отделения пропаганды краевого ГИБДД, 56-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Magentis, за рулем которого был 32-летний мужчина. Водитель ВАЗа скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Kia получил медицинскую помощь на месте, не госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.

Очевидцы также отмечают, что в районе аварии вечером был сильный туман.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.