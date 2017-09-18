В Алтайском крае девушка насмерть сбила велосипедиста

По данным полиции, в 10.10 на 315 километре Чуйского тракта 27-летняя водитель "Тойота Аллион", наехала на неустановленного велосипедиста-мужчину, который переезжал дорогу слева направо по ходу движения.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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