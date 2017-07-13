Ехавшая на Алтай машина туристов из Новосибирска слетела с трассы и перевернулась

Вечером 12 июля на дороге в Яровое в ДТП попал автомобиль Suzuki. Машина слетела с трассы и перевернулась, сообщают очевидцы в сообществе "ДПС Контроль ".
Новосибирские туристы попали в ДТП по дороге в Яровое. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Новосибирские туристы попали в ДТП по дороге в Яровое. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
По данным свидетелей, на повороте одно колесо Suzuki попало на обочину. Водитель не смог удержать машину, иномарка проскочила встречную полосу и улетела в кювет, где перевернулась через крышу два раза.
Водитель и пассажиры живы, но получили травмы.
Напомним, что в ночь на 13 июля в Новосибирской области ДТП попал автобус с томскими туристами, ехавшими в Белокуриху.
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