Ехавшая на Алтай машина туристов из Новосибирска слетела с трассы и перевернулась

Новосибирские туристы попали в ДТП по дороге в Яровое. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54. Новосибирские туристы попали в ДТП по дороге в Яровое. 12 июля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.

По данным свидетелей, на повороте одно колесо Suzuki попало на обочину. Водитель не смог удержать машину, иномарка проскочила встречную полосу и улетела в кювет, где перевернулась через крышу два раза.

Водитель и пассажиры живы, но получили травмы.

Напомним, что в ночь на 13 июля в Новосибирской области ДТП попал автобус с томскими туристами, ехавшими в Белокуриху.

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