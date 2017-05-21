Фотофакты. На Алтае сбили полицейского мотоциклиста

В Бийском районе Toyota сбила полицейского мотоциклиста. 19 мая 2017 года. Фото : Макс Вилков vk.com/biysk_all. В Бийском районе Toyota сбила полицейского мотоциклиста. 19 мая 2017 года. Фото : Макс Вилков vk.com/biysk_all.

Авария случилась в селе Верх-Катунское. По данным очевидцев в сообществе "Типичный Бийск", водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где в машину врезался мотоцикл ДПС. Сотрудник полиции получил различные травмы и был госпитализирован. У мотоциклиста диагностировали переломы рук, ребер и позвоночника.

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