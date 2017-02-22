Фотофакты. На трассе М-52 Toyota Platz опрокинула внедорожник Hummer

Вечером 21 февраля на трассе М-52 в районе Черепаново произошло ДТП с участием старенького седана Toyota Platz и тяжелого внедорожника Hummer. Интересно, что в этой аварии японский автомобиль остался на колесах, а вот "американец" несколько раз перевернулся и лёг на бок.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Авария на трассе М-52. 21 февраля 2017 года. Фото : vk.com/control_chr54.
Toyota ехала из Новосибирска, а Hummer двигался со стороны Барнаула. Седан пытался обогнать фуру, но не успел завершить маневр и врезался во внедорожник. Водитель автомобиля Hummer предвидя аварию попытался уйти от столкновения на обочину, но не успел. Как пишут очевидцы в сообществе "ДПС Контроль ", удар пришелся в заднюю часть внедорожника.
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