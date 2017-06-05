Фотофакты. На трассе перед Белокурихой произошло жесткое ДТП

4 июня недалеко от Белокурихи произошло ДТП, в котором столкнулись Toyota Camry и Nissan. В результате два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.
ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.
ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.
ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.
ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.
По данным очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель Toyota и женщина, которая была во второй машине. Их доставили в больницу. Мужчина, находившийся также в салоне Nissan, погиб.
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