Фотофакты. На трассе перед Белокурихой произошло жесткое ДТП

ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22. ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22. ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22. ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22. ДТП под Белокурихой .Фото : Barnaul22.

По данным очевидцев, в результате ДТП пострадали водитель Toyota и женщина, которая была во второй машине. Их доставили в больницу. Мужчина, находившийся также в салоне Nissan, погиб.

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