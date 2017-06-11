Фотофакты. В Барнауле иномарка влетела в насыпь, уходя от погони

В Барнауле иномарка влетела в насыпь, уходя от погони .Фото : Barnaul22. В Барнауле иномарка влетела в насыпь, уходя от погони .Фото : Barnaul22. В Барнауле иномарка влетела в насыпь, уходя от погони .Фото : Barnaul22.

"На встречу мне ехали. Метров в 50 передо мной попытался развернуться и влетел в насыпь. Жуткое зрелище. Полиция сработала на отлично. За несколько секунд вытащили через окно нарушителя", — сообщает один из очевидцев.

Очевидцы так же сообщают, что погоня началась на Новом мосту около 9 часов вечера. "По правой полосе двигалась газель и за ней наш гонщик за своем дымящем рыдване. По левой ДПС. Экипаж попросил сделать остановку. Параллельно останавливается Газель и ДПС, а этот парень средних лет резко останавливается, кое-как включает заднюю и резко едет назад, за ним экипаж. Далее он понимает что коридор открыт, включает первую передачу и представляя себя за рулем болида уносится по мосту в сторону улицы Угольной, создавая синюшнее облако из газов и масла. Всё происходило на моих глазах", — пишет другой подписчик.

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