Фотофакты. В Барнауле в аварию попали два грузовика

7 февраля на улице Взлетной в Барнауле не смогли разъехаться два грузовых автомобиля: КамАЗ и "Газель".

ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22. ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22. ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22. Проезжая часть в этом месте узкая из-за заваленных снегом обочин, поэтому машины, что называется, "притерлись боками", перегородив движение по улице, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Смотрите также