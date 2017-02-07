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Фотофакты. В Барнауле в аварию попали два грузовика

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Сегодня, 12:51.
Фоторепортажи

7 февраля на улице Взлетной в Барнауле не смогли разъехаться два грузовых автомобиля: КамАЗ и "Газель".

Проезжая часть в этом месте узкая из-за заваленных снегом обочин, поэтому машины, что называется, "притерлись боками", перегородив движение по улице, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

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