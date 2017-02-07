Фотофакты. В Барнауле в аварию попали два грузовика

7 февраля на улице Взлетной в Барнауле не смогли разъехаться два грузовых автомобиля: КамАЗ и "Газель".
ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22.
ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22.
ДТП на улице Взлётной. 7 февраля 2017 года. Фото : Алексей Соустин vk.com/barneos22.
Проезжая часть в этом месте узкая из-за заваленных снегом обочин, поэтому машины, что называется, "притерлись боками", перегородив движение по улице, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.