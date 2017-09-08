ГАЗ впервые выпустил микроавтобус с автоматической коробкой передач

Версия 20-местного микроавтобуса с АКПП состыкована с дизельным мотором Cummins ISF 2.8 (2,8 л, 149 л.с.). В продажу такие машины поступят в 2018 году.

Как пишет drom.ru, “Группа ГАЗ" выбрала для "ГАЗели Next 4,6" 6-ступенчатый "автомат", разработанный Punch совместно с американским концерном GM. Эту коробку выпускают с 2006 года и устанавливают на такие автомобили, как Cadillac CTS и Chevrolet Colorado. По предварительной информации, коробки Punch будут поставлять на ГАЗ из Франции в готовом виде, их сборка в России не планируется.

Как сообщает пресс-служба производителя, "ГАЗель NEXT 4,6" - это целая линейка коммерческих автомобилей с повышенной грузоподъемностью (4,6 тонны против стандартных 3,5 тонны) и увеличенным объемом кузова. Основные конструктивные отличия автомобилей – новый задний мост и тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах.

На платформе "ГАЗель NEXT 4,6" будут выпускаться: бортовые автомобили с однорядной и двухрядной кабинами, шасси под специальные надстройки, грузовой фургон с объемом кузова 15,5 куб. м и фургон-комби, а также несколько моделей микроавтобусов.

Продажи на первичном рынке легкого коммерческого транспорта в Алтайском крае за первое полугодие выросли почти на четверть. В этом сегменте авторынка — торжество отечественного автопрома: доля иностранных фургонов в регионе заметно меньше, чем в целом по стране. Дилеры рассчитывают, что продажи подогреют дополнительные программы господдержки и выход новой модели УАЗа.

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