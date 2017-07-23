Исследование: каждый третий водитель в России засыпал за рулем

Американская автокомпания Ford выяснила, что каждый третий водитель в России засыпал за рулем, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу компании.
Более 32% автомобилистов признались, что засыпали за рулем. Вместе с тем, 3,8% водителей приходили в себя, только попав в аварию.
Почти четверть российских водителей считают, что справляются с сонливостью за рулем
По данным агентства, эти цифры гораздо хуже данных по Европе: там опрос показал, что только каждый пятый водитель засыпал за рулем.
Причина такого явления — недосып. Исследователи считают, что риск попасть в аварию из-за сна увеличивается летом, потому что в теплое время года люди спят меньше. Это ведет к снижению способности концентрировать внимание на дороге и заторможенной реакции, что сравнимо с последствиями употребления алкоголя, пишет "Российская газета".
В ходе исследования выяснилось, что 33% опрошенных считают лучшим средством от сна за рулем тонизирующие напитки. Еще треть готова остановиться и вздремнуть около 20-30 минут. 23% водителей пытаются взбодрить себя громкой музыкой и пением, а 7% начинают жевать жвачку или щелкать семечки.
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