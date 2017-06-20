Крупный алтайский грузоперевозчик избежал миллионного штрафа за ущерб дорогам

Как следует из материалов арбитража, нарушение зафиксировали еще в апреле 2014 года на трассе Уфа-Белорецк. Взвешивание фуры показало перевес на 1,5-4,3 тонны по каждой из пяти осей. Разрешения перевозить тяжеловесные грузы у водителя не было.

Сотрудники весового контроля составили акт по показаниям динамических весов (те, что взвешивают фуры в движении). Однако у них не было акта взвешивания в статическом режиме. "Процедура определения весовых параметров транспортных средств не соблюдена", потому нет доказательств вины "АЛТ АВТО", следует из текста решения суда. На этом основании суд не стал удовлетворять иск.

Как объяснил altapress.ru источник в отрасли, в 2014 году показаний только динамических весов было недостаточно для того, чтобы оштрафовать собственника авто. Теперь в КоАП соответствующий пункт есть. Столь большая сумма ущерба обусловлена тем, что в апреле традиционно действует запрет на движение большегрузов, так как дороги весной легко разрушаются.

Отметим, что перевозчики давно жалуются на разорительные штрафы за перевес. При этом в 70% случаев в Алтайском крае им удается через суд отбиться от претензий весового контроля.

В недавнем интервью altapress.ru Алексей Паженцев, представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) в Алтайском крае, рассказал о том, что жалоб на неправомерные действия проверяющих стало меньше, но в целом ряд проблем во взаимоотношениях перевозчиков и весового контроля остаются актуальными.

Алексей Паженцев,

представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) в Алтайском крае:

Мы настаиваем на том, что нельзя использовать только динамические весы: обязательно нужно дополнительно проводить статическое взвешивание. Ведь мы часто возим наливные грузы, и по технологии перед взвешиванием нужно 15 минут, чтобы жидкость "успокоилась". Плюс мы живем в Сибири, на машины налипает снег. Перед стационарными весами мы скидываем до 300 кг снега. Когда машину взвешивают на ходу, эти лишние килограммы фиксируются как перегруз и оборачиваются для нас многотысячными штрафами. Кроме того, мы считаем, что размер штрафов за перевес необходимо снизить до разумных пределов. Сейчас они просто разорительны. Мы предлагаем убрать из КоАП пункт о штрафе для владельца транспортного средства за небольшое смещение груза в пути, в результате которого происходит увеличение давления на одну из осей. Да, справедливо оштрафовать водителя, должностное лицо за неправильную загрузку. И штраф предусмотрен адекватный — до 10 тыс. рублей. Но выписывать 200 тыс. или 300 тыс. штрафа владельцу бизнеса, который не может за тысячи километров проконтролировать процесс, — это слишком.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.