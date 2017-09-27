Мэрия обещает достроить кольцо около "Ашана" в течение месяца

Работы по строительству и обустройству кольца распланированы на три года. Однако, по словам Шеломенцева, уже через месяц появится полноценное кольцо, которое будет выполнять свой функционал по разгрузке перекрестка.

Сейчас подрядчик сделал половину из запланированного на этот год объема: обустроена ливневка, уложены два слоя асфальтобетона, установлены бордюры. Сейчас идут работы по обустройству трамвайных путей.

Антон Шеломенцев,

руководитель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

На текущий год мы запланировали выполнить порядка 80% работ, на 2018 год будут завершены работы по благоустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, установки бортового камня, строительства линии дорожного освещения, озеленения, строительство пешеходных связей.

Шеломенцев пообещал, что работы по обустройству кольца закончатся в 2018 году, несмотря на то, что по контракту это должно произойти в 2019 году.

Напомним, что с 19 сентября на месяц перекрыли движение на Малахова и Власихинской. Это привело к серьезным заторам, на которые пожаловались горожане. После этого подрядчик открыл сквозное движение по уже готовой половине кольца, а в мэрии пообещали перенастроить светофоры на близлежащих улицах.

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