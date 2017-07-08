На Алтае в ФСБ предупредили о возможных пробка на российко-казахстанской границе

В Республике Казахстан в связи с выходными по случаю празднования Дня столицы с 8 по 10 июля в пунктах пропуска через российско-казахстанскую границу на территории сопредельного государства может наблюдаться скопление большого количества транспортных средств, следующих из Казахстана в Россию. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ по Алтайскому краю.

На нашей стороне, заверили в ведомстве, все пункты пропуска пограничного управления функционируют в штатном режиме и способны осуществлять пропуск лиц и транспортных средств без задержек. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.