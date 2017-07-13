На Чуйском тракте сделают обход крупного села

Дорогу построят в первую очередь для того, чтобы вывести из села поток грузовиков, сообщил Левитин. Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, вдоль участка перспективной застройки "Катунский промузел" и выйдет на существующий "Чуйский тракт" в районе села Карлушка, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Александр Бердников,

губернатор Республики Алтай:

Строительство новой четырехполосной дороги, которая выйдет к Горно-Алтайску и соединит столицу Республики с аэропортом, положительно скажется на экономической и социальной жизни региона.Увеличение пропускной способности особенно актуально с учетом растущего с каждым годом трафика.

Масштабная реконструкция Чуйского тракта на въезде в Республику Алтай продолжается уже несколько лет. Весь участок реконструкции (с 428 по 495 км) разделен на 14 пусковых комплексов. С 2011 по 2013 год работы шли на шестом и седьмом пусковых комплексах, в районе сел Рыбалка и Дубровка (8,4 км). В 2016 году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс протяженностью 5,6 км.

Обход Маймы включает в себя комплексы со второго по пятый. Здесь работы начались в 2017 году: дорожники строят участок четырехполосной дороги протяженностью 2,7 км с двухуровневой развязкой и путепроводом. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019-й. В этом году здесь предстоит перенести коммуникации, построить опоры путепровода, смонтировать водопропускные трубы, а также начать возведение земляного полотна.

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