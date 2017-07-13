На Чуйском тракте сделают обход крупного села

К 2021-22 годам в Республике Алтай построят дорогу в обход села Майма. Из нескольких вариантов трассы выбрали наиболее экономически целесообразный и эффективный. Это произошло на встрече помощника президента Игоря Левитина с губернатором региона и замруководителем Росавтодора Андреем Костюком.
Дорогу построят в первую очередь для того, чтобы вывести из села поток грузовиков, сообщил Левитин. Новая трасса пройдет параллельно улице Энергетиков, вдоль участка перспективной застройки "Катунский промузел" и выйдет на существующий "Чуйский тракт" в районе села Карлушка, сообщает пресс-служба Росавтодора.
Александр Бердников,
губернатор Республики Алтай:
Строительство новой четырехполосной дороги, которая выйдет к Горно-Алтайску и соединит столицу Республики с аэропортом, положительно скажется на экономической и социальной жизни региона.Увеличение пропускной способности особенно актуально с учетом растущего с каждым годом трафика.
Масштабная реконструкция Чуйского тракта на въезде в Республику Алтай продолжается уже несколько лет. Весь участок реконструкции (с 428 по 495 км) разделен на 14 пусковых комплексов. С 2011 по 2013 год работы шли на шестом и седьмом пусковых комплексах, в районе сел Рыбалка и Дубровка (8,4 км). В 2016 году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс протяженностью 5,6 км.
Обход Маймы включает в себя комплексы со второго по пятый. Здесь работы начались в 2017 году: дорожники строят участок четырехполосной дороги протяженностью 2,7 км с двухуровневой развязкой и путепроводом. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019-й. В этом году здесь предстоит перенести коммуникации, построить опоры путепровода, смонтировать водопропускные трубы, а также начать возведение земляного полотна.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.